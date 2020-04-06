Глава Минздрава РФ рассказал о происхождении COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большинство экспертов уверены в естественном происхождении новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

По его словам, COVID-19 — естественный вирус, сумевший адаптироваться к условиям непосредственно взаимодействия с человеком.

«Я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться», — подчеркнул Мурашко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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