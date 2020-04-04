Врач объяснил необходимость обильного питья для профилактики коронавируса
Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал изданию Sözcü, что вода важна для борьбы с коронавирусом.
Акгюль подчеркнул, что вода является необходимым элементом для правильного и сбалансированного питания, что помогает поддерживать иммунитет.
«Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», — подчеркнул врач.
Он добавил, что также полезным будет полоскание рта соленой или теплой водой.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 4149, скончались 34 человека.