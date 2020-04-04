Врач объяснил необходимость обильного питья для профилактики коронавируса

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Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал изданию Sözcü, что вода важна для борьбы с коронавирусом.

Акгюль подчеркнул, что вода является необходимым элементом для правильного и сбалансированного питания, что помогает поддерживать иммунитет.

«Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», — подчеркнул врач.

Он добавил, что также полезным будет полоскание рта соленой или теплой водой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 4149, скончались 34 человека.