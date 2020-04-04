Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

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Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.

Он утверждает, что будильник является причиной хронического недосыпания, а это, в свою очередь, отражается на здоровье человека и даже на активности генома. По мнению врача, россияне должны воспользоваться режимом самоизоляции и выспаться.

«Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — добавил Калинкин.

По его словам, норма сна у каждого человека своя, однако у совершеннолетних людей она, как правило, составляет от 7 до 9 часов, но допустимы и границы на уровнях 6 и 10 часов.

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