Источник заявил о приостановке пусков ракет РФ с Куру из-за коронавируса

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Источник сообщил РИА «Новости» о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане были приостановлены на полгода.

Он отметил, что причиной стало закрытие космодрома из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Источник в ракетно-космической отрасли добавил, что пуски могут быть возобновлены в середине сентября.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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