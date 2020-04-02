Источник заявил о приостановке пусков ракет РФ с Куру из-за коронавируса
Источник сообщил РИА «Новости» о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане были приостановлены на полгода.
Он отметил, что причиной стало закрытие космодрома из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Источник в ракетно-космической отрасли добавил, что пуски могут быть возобновлены в середине сентября.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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