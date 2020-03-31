Ученые МГУ извлекли из морской губки возможные для борьбы с коронавирусом вещества

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Ученым МГУ удалось извлечь из морской губки вещества, которые возможно использовать для лечения коронавируса. Об этом сообщает «Новая газета»со ссылкой на научного сотрудника кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ Вячеслава Иваненко.

По его словам, из губки извлекли около 30 г редкого аэроплизинина, который обладает свойствами, потенциально применимыми в борьбе с целым рядом заболеваний.

Иваненко заявил, что ученые из МГУ начнут исследования полученного материала и есть возможность, что вещества будут включены в разработку лекарств от коронавируса.

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