Ученые назвали уровень влажности, снижающий активность COVID-19

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При относительной влажности воздуха от 40% до 60% коронавирус COVID-19 проявляет наименьшую способность к заражению людей, говорится в исследованиях, опубликованных учеными из Йельского университета. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе анализа поведения вируса стало известно, что сухой воздух облегчает передачу вируса от зараженного к здоровому человеку, а кроме того снижает способность дыхательной системы фильтровать и выводить частицы патогена.

Высокая влажность также ускоряет распространение вируса, так как способствует оседанию инфекции на поверхности объектов и теле человека.

Ученые советуют использовать в помещениях увлажнители воздуха и держать отметку влажности воздуха в районе 50%, при этом указывая, что подобная мера помогает сократить риски передачи вируса воздушным, но не капельным путем. Для эффективной профилактики специалисты советуют тщательно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

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