Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

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Ученые Роспотребнадзора заявили, что разработали тест, который в одном исследовании выявляет коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление БУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии службы.

Как отмечается, тест уже проверили и 25 марта он был зарегистрирован для использования в России.

Новый тест позволяет не только быстро выявить SARS-CoV-2, но и отличить его от других родственных вирусов.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,8 тыс. заболевших вирусом, вылечились 66 человек, а погибли — 17.

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