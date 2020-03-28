OneWeb подает заявление о банкротстве

Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.

Заявление было подано в суд штата Нью-Йорк.

Компания совместно с некоторыми контролируемыми филиалами просит о предоставлении защиты «в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве».

В опубликованном на сайте тексте также говорится о ведении компанией переговоров по привлечению инвестиций, процесс чего осложнила ситуация в мировой экономике, на которую повлияла пандемия коронавируса COVID-19.

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