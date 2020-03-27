OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами

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Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, OneWeb вела переговоры с японской холдинговой компанией Softbank о привлечении нового финансирования на сумму около $2 млрд, прежде чем вспышка коронавируса взбудоражила финансовые рынки. Компания не сумела договориться с инвесторами и теперь может подать заявку на защиту от банкротства. По словам источников, из-за этого более чем 500 сотрудников компании могут потерять работу.

«Переговоры провалились в субботу, за несколько часов до того, как OneWeb запустил более 30 микроспутников с космодрома Байконур в Казахстане», — уточняет издание.

OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.

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