Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе. Однако это не значит, что необходимо уезжать за город на дачу. По его словам, на даче люди будут далеко от медиков, а также их возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона.
«Это два важных фактора <...> Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов», — добавил Викулов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
— Ученые рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом через воду
— В Минздраве РФ заявили, что солнце препятствует распространению коронавируса
— В РФ разработали тест, позволяющий определить склонных к COVID-19 людей