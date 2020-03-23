ВОЗ: лечения от коронавируса пока нет
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что лечения от коронавируса пока нет, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что использование непроверенных лекарств может быть вредным.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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