Американский психолог назвал карантин шансом найти время на мечты

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Американский психолог попросил не бояться карантина, ведь он дает больше времени для исполнения давних желаний. Об этом РИА «Новости» рассказал владелец частной психологической практики из Вашингтона Дэвид Джозеф.

Он считает, что некоторые люди и до карантина ощущали психологическое одиночество, а в связи с коронавирусом им может стать еще хуже. Друзья, близкие и знакомые помогут в это время не чувствовать себя в изоляции. «Людям приходится жить с этой реальностью незащищенности и непредсказуемости», — добавил психолог.

Побороть негативные эмоции могут позитивные вещи. В частности, карантин — это отличный шанс сделать то, о чем давно мечтали и хотели, но не хватало времени.

«Мечтали научиться рисовать или выучить французский — запишитесь на онлайн-курсы. Делайте то, что хотите и любите», — призвал Джозеф.

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