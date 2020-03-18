Роскосмос эвакуирует российских сотрудников космодрома Куру из-за коронавируса
Госкорпорация »Роскосмос» из-за коронавируса вышлет самолет в Южную Америку, чтобы эвакуировать своих сотрудников с космодрома Куру, пишет пресс-служба компании.
Сообщается, что специалистов вернут в Россию после завершения работ на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ».
«После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», — сказали в пресс-службе.
На космодроме работают около 300 россиян.
Ранее Роскосмос отменил все предстоящие международные встречи из-за угрозы коронавируса.
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