Роскосмос эвакуирует российских сотрудников космодрома Куру из-за коронавируса

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Госкорпорация »Роскосмос» из-за коронавируса вышлет самолет в Южную Америку, чтобы эвакуировать своих сотрудников с космодрома Куру, пишет пресс-служба компании.

Сообщается, что специалистов вернут в Россию после завершения работ на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ».

«После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», — сказали в пресс-службе.

На космодроме работают около 300 россиян.

Ранее Роскосмос отменил все предстоящие международные встречи из-за угрозы коронавируса.

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