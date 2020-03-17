Роскосмос отменил все международные встречи из-за коронавируса

Роскосмоса объявил, что отменил все международные контакты и переговоры на ближайшее время из-за коронавируса, написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», — говорится в сообщении.

Также откладываются все заграничные командировки сотрудников кроме поездок на Байконур.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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