Роскосмос отменил все международные встречи из-за коронавируса
Роскосмоса объявил, что отменил все международные контакты и переговоры на ближайшее время из-за коронавируса, написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.
«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», — говорится в сообщении.
Также откладываются все заграничные командировки сотрудников кроме поездок на Байконур.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены. pic.twitter.com/h5ThoxL3aW— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 17, 2020