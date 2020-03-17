Вирусолог заявил о недолговечности иммунитета к коронавирусу

Иммунитет, который вырабатывается после того, как человек переболел коронавирусом, не будет пожизненным. Об этом заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

По его данным, иммунитет против коронавируса не будет самым стойким, точно так же, как и против гриппа. Он уверен, что человек не может повторно заразиться коронавирусом в 2020 году.

«Это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ», — цитирует Щелканова РИА «Новости».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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