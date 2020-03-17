Спутник «Глонасс-М» вывели на орбиту

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России рассказали, что разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М», который был запущен с космодрома Плесецк в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — заявили в департаменте.

Там добавили, что на управление спутник приняли наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

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