Системы ракеты «Протон» перепроверят на «некачественные комплектующие»

Ракете-носителю «Протон-М» обеспечат дополнительную проверку на наличие «некачественных комплектующих». Об этом РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко.

Он уточнил, что ракета, предназначенная для запуска миссии ExoMars, проходит проверки на космодроме Байконур.

Варочко подчеркнул, что вне зависимости от результатов проверки, запуск миссии может быть обеспечен «как в 2020 году, так и, с учетом переноса, в 2022 году».

Ранее пуск «Протона» был перенесен из-за обнаруженных «некачественных комплектующих».

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