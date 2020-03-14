Названы отличия коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре перечислили отличия коронавирусной инфекции от гриппа. Перечень опубликован на сайте службы.

Одним из главных отличий COVID-19 от гриппа является скорость передачи: у гриппа он короче (три дня), у коронавируса более длинный интервал, который составляет минимум 5-6 дней.

Кроме того, передача в первые дни болезни или, потенциально, предсимптомная передача является основной причиной передачи гриппа. «В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что дети практически не заражаются коронавирусом, однако они «являются важным фактором передачи вируса гриппа в обществе».

Также у COVID-19 и гриппа есть сходства. Во-первых, они имеют похожие симптомы, так как вирусы вызывают респираторное заболевание. Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

— Матвиенко рассказала, когда в России усилят меры по борьбе с коронавирусом