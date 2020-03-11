Ученые нашли планету, где идет железный дождь

Астрономы обнаружили планету, где идут железные дожди, следует из опубликованного в журнале Nature исследования.

На дневной стороне планеты WASP-76b температура превышает +2400°С, из-за чего плавятся металлы. Ветер переносит их на теневую холодную часть, где испарения конденсируются в капли и выпадают в виде осадков.

«Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождь там железный», — сказал руководитель исследования, профессор Женевского университета в Швейцарии Давид Эренрайх.

Планета находится в созвездии Рыб, на расстоянии в 640 световых лет от Земли.

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