Останки средневекового человека с признаками генетического заболевания нашли в Херсонесе

На территории «Херсонеса Таврического» в Севастополе археологи обнаружили останки человека, жившего с XI-XIII вв. н.э., с признаками редкого генетического заболевания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, ученые нашли в склепе на территории музея-заповедника останки двух мужчин. У первого кости были здоровыми, у второго зафиксировали окостенения грудинно-реберных связок. Российские и американские специалисты предполагают, что это может говорить о фибродисплазии — болезни, при которой мышцы, сухожилия и связки постепенно трансформируются в кости, создавая «второй скелет».

Впервые упоминание об этом заболевании появилось в медицинских хрониках 400 лет назад. До сих пор эту болезнь невозможно вылечить.

Найденные останки доказывают, что фибродисплазия встречалась намного раньше, чем ее впервые задокументировали.

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