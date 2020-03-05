Запуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли
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Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ«с космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру было решено отложить на 24 часа. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.
По его словам, старт ракеты перенесли из-за обнаружения технической неполадки в разгонном блоке «Фрегат».
Планируется, что «Союз» стартует с Куру не 6 марта, а 7 марта.
В Роскосмосе пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него появилась некая зависимость от запуска космических ракет.
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