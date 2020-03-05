Россиянам рассказали об опасности храпа

Храп доставляет проблемы здоровью не только спящего человека, но и его партнеру. Об этом заявил агентству «Москва» доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов.

По мнению специалиста, храп может быть одним из симптомов апноэ (остановка дыхания во сне), притом около 25%, имеющих заболевание, не знают о его существовании.

Тардов посоветовал храпящим людям обратиться к врачу. Также он предложил супругам спать раздельно, чтобы у партнера, не имеющего храп, с утра не болела голова, не повышалось давление и не было дневной сонливости.

«Раздельный сон, как правило, в этом случае создает более комфортные условия для полноценного отдыха, хотя многое зависит от взаимоотношений в каждой конкретной паре», — пояснил Тардов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач назвал храп признаком серьезной болезни

— Ученые нашли связь между женским храпом и онкологией