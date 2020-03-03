Российские космонавты напечатают на биопринтере на МКC кости крысы

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент по печати на 3D-биопринтере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Инвитро».

Космонавты напечатают на принтере фрагменты костей крысы, заявили в пресс-службе. Эксперимент заключается в печати неорганических компонентов костей, которые в последствии будут перекристаллизованы и пересажены крысам, отметили представители компании.

Начало эксперимента запланировано на 10 апреля 2020 года. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с организациями из Израиля, США и Германии, добавили в пресс-службе.

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