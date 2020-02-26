Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака

Человеку необходимо плотно позавтракать в течение часа после того, как он проснулся. О важности завтрака рассказала Nation News профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

Диетолог отметила, что первый прием пищи должен быть достаточно плотным, так как организму необходимы силы для поддерживания жизненных программ. Кроме того, полноценный завтрак — это фактор долголетия. Также после приема пищи обеспечивается профилактика формирования различных метаболических проблем.

Ранее британские исследователи выяснили, что успеваемость школьников старших классов, игнорирующих утренний прием пищи, оказалась ниже на два балла по девятибалльной шкале, чем у их одноклассников, завтракающих регулярно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выяснили, как фастфуд губит мозг

— Гастроэнтеролог пояснила, с чем лучше есть блины

— Отказ от завтрака сказался на успеваемости школьников Великобритании