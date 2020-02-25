Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови

Ученые из Каролинского университета назвали наиболее подверженную и наиболее устойчивую к раку группу крови, передает РЕН.

По словам специалистов, реже всего онкология развивается у представителей второй группы крови.

Наибольшая вероятность заболеть раком существует у людей с первой группой. Им следует чаще проходить обследования и внимательнее следить за своим здоровьем.

Ученые подчеркнули, что результаты распространяются только на тех, кто не злоупотребляет табаком и алкоголем.

В ходе исследования анализировались данные нескольких тысяч людей на протяжении 25 лет.

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