Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови
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Ученые из Каролинского университета назвали наиболее подверженную и наиболее устойчивую к раку группу крови, передает РЕН.
По словам специалистов, реже всего онкология развивается у представителей второй группы крови.
Наибольшая вероятность заболеть раком существует у людей с первой группой. Им следует чаще проходить обследования и внимательнее следить за своим здоровьем.
Ученые подчеркнули, что результаты распространяются только на тех, кто не злоупотребляет табаком и алкоголем.
В ходе исследования анализировались данные нескольких тысяч людей на протяжении 25 лет.
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