Bloomberg: аномально теплая зима объясняется низким давлением в Арктике

Аномальные для зимы температуры в России, Европе и США объясняются низким давлением на Северном полюсе, сообщает Bloomberg со ссылкой на ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

По информации ученых, в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Из-за этой области холодные ветра циркулируют на севере Земли и не попадают в южные районы планеты.

В настоящее время причина появления зоны низкого давления в Арктике не установлена, отмечают эксперты.

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