Диетолог рассказал, какие продукты могут спровоцировать бессонницу

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил несколько продуктов, которые могут вызывать бессонницу. Об этом сообщает Focus Online.

Так, проблемы со сном может вызывать солодка. В ней содержится глицирризин, который влияет на водно-солевой баланс и, следовательно, может повысить кровяное давление. Это вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.

Кроме того, перед сном не рекомендуется употреблять сырые овощи, так как пищеварительный акт будет активно работать, чтобы их переварить и организм не сможет погрузится в глубокую фазу сна.

Диетолог также предупреждает о шоколаде и чае, употребление которых способствует активной работе мозга.

Перец чили и имбирь тоже могут не дать уснуть, так как они ускоряют обмен веществ, повышают температуру тела и держат организм в бодром состоянии.

Для тех, у кого часто возникают проблемы со сном, эксперт советует не есть позже 18.00 или 20.00 часов.

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