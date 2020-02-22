В Boeing рассказали о российских комплектующих Starliner

Компания Boeing приобретает у российской частной компании блок преобразования питания для пилотируемого космического корабля Starliner, сообщается на официальной странице космического подразделения компании в Twitter.

Преобразователь питания для Starliner поставляет воронежское закрытое акционерное общество «Орбита», говорится в заявлении подразделения компании. Отмечается, что данный блок позволяет кораблю получать энергию от Международной космической станции (МКС).

По заявлению Boeing, этот преобразователь используется на МКС уже 20 лет. Он был адаптирован для Starliner.

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