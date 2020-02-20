Диетолог рассказала, кому противопоказана средиземноморская диета

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказана средиземноморская диета, передает «Вечерняя Москва».

Так, по словам Соломатиной, средиземноморская диета не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо учитывать наличие индивидуальной непереносимости продуктов, составляющих основу такой диеты

Диетолог отметила, что средиземноморская диета может подойти детям постарше, однако в маленьком возрасте желудочно-кишечный тракт не совсем приспособлен к обилию пищевых волокон, поэтому маленьким детям все делают в тушеном, измельченном виде.

Специалист также обратила внимание на то, что жители Средиземноморья имеют возможность есть свежие продукты, которые содержат много полезных веществ. В России же рыба, сыры, овощи и фрукты отстают по качеству.

При этом Соломатина подчеркнула, что средиземноморская диета приносит организму много пользы, и при отсутствии противопоказаний следует приблизить свой рацион к такому типу питания.