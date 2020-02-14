«Роскосмос» назвал слухами и домыслами данные об отставке Рогозина

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РИА «Новости»/Depositphotos, коллаж

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» опровергли данные об увольнении гендиректора Дмитрия Рогозина, передает РИА «Новости»

В корпорации отметили, что эти сведения являются слухами и домыслами. Именно поэтому «Роскосмос» отказался их комментировать.

Рогозин был назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.

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