«Роскосмос» назвал слухами и домыслами данные об отставке Рогозина
close
В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» опровергли данные об увольнении гендиректора Дмитрия Рогозина, передает РИА «Новости»
В корпорации отметили, что эти сведения являются слухами и домыслами. Именно поэтому «Роскосмос» отказался их комментировать.
Рогозин был назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рогозин назвал восхищавшихся Маском «Свидетелями Илоновыми»
— Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
— Рогозин назвал участников новой космической гонки лунатиками