Президент России Владимир Путин допустил закрепление роли науки в Конституции России, если будут подобраны правильные формулировки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская Конституция может закрепить роль науки и способствовать созданию конституционно-правового фундамента для ее развития, отметил Путин. Он подчеркнул, что внесение подобных изменений в основной закон государства требует тщательного подбора подходящих формулировок.

С инициативой о расширении конституционных положений о науке выступила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева во время встречи с главой государства. Она предлагает закрепить приоритеты научно-технического развития в 71 и 72 статьях Конституции.

При этом, по мнению Хабриевой, необходимо наделить правительство полномочием государственной поддержки науки в 114 статье основного закона.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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