Назван срок первого полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России нового пилотируемого космического корабля «Орел» к Международной космической станции собираются провести в сентябре 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика корабля — Ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

Уточняется, что первый полет корабля на орбиту без экипажа и посещения МКС состоится в сентябре 2023 года с космодрома Восточный, а первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется на сентябрь 2024 года.

По данным агентства, разработка данного космического корабля для полетов к Луне ведется уже 10 лет.