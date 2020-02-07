Проект «Индикатор» получил премию «За верность науке»

Проект холдинга Rambler Group «Индикатор» получил премию «За верность науке» в номинации «Лучший медийный проект по нацпроекту «Наука». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Всего жюри Всероссийской премии «За верность науке» объявило победителей по 11 номинациям. Три из них в этом году появились впервые — «Лучшая научная редакция», «Лучший медийный проект по нацпроекту «Наука» и «Студенческий медиапроект о науке». В рамках традиционных номинаций премии были выбраны лучшие телевизионный/ радиопроект, периодическое печатное издание, онлайн-проект о науке, проект о науке в социальных сетях, научно-популярный проект года, детский проект, «КЛАССная наука» и фотопроект.

Премия «За верность науке» учреждена Министерством науки и высшего образования в 2014 году. Ее цель — выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации.