В украинском учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры

Карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс. Об этом сообщил пользователь Facebook Денис Фетисов.

Он уточнил, что карту можно увидеть в качестве иллюстрации на одной из страниц раздела «Земля на плане и карте».

Как известно, данный учебник за авторством Валерия Пестушко и Анны Уваровой вышел в 2014 году.

Отмечается, что его рекомендовало Министерство образования и науки Украины.

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