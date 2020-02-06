В украинском учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры
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Карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс. Об этом сообщил пользователь Facebook Денис Фетисов.
Он уточнил, что карту можно увидеть в качестве иллюстрации на одной из страниц раздела «Земля на плане и карте».
Как известно, данный учебник за авторством Валерия Пестушко и Анны Уваровой вышел в 2014 году.
Отмечается, что его рекомендовало Министерство образования и науки Украины.
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