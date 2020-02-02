Путин поздравит академика Велихова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил академика Российской академии наук (РАН) Евгения Велихова с 85-летием, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил значительный личный вклад Велихова в развитие Курчатовского института и национальной Академии наук, а также работу академика, направленную на реализацию задач по укреплению экономического и оборонного потенциала России.

Физик-теоретик Евгений Велихов является обладателем звания Героя Социалистического труда, лауреатом Государственных премий СССР, Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации. С 1961 года работает в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», занимает пост почетного президента.

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