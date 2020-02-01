В Эквадоре обнаружили «потомков» исчезнувших видов черепах

Научная экспедиция национального парка Галапагос к вулкану Вулф обнаружила на эквадорском острове Санта-Крус 30 особей черепах, которых считают гибридами исчезнувших видов. Об этом сообщает Star tribune.

Уточняется, что ученые переместили черепах в питомник на острове.

В издании пояснили, что черепахи частично относятся к вымершим видам слоновая и абингдонская слоновая черепаха.

Ученые назвали особенностью местной популяции то, что в прошлые века пираты и китобои выпускали здесь черепах, пойманных на других островах, что привело к возникновению большого числа гибридных особей.

Исследователи особо выделили молодую самку, которая может являться прямым потомком и нести высокую генетическую нагрузку вида абингдонская слоновая черепаха. Теперь ученые полагают, что в зоне вулкана Вулф может находиться еще минимум одна «чистая» особь данного вида, которая стала родителем обнаруженной самки.