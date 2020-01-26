Стали известны первые симптомы нового коронавируса

Японский телеканал NHK рассказал о первых симптомах коронавируса нового типа.

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа. Однако в дальнейшем у заболевших увеличивается температура. Кроме того, они начинают кашлять.

Отмечается, что при первом этапе данного недуга могут проявляться другие признаки болезни.

По данным СМИ, один из инфицированных жителей несколько дней страдал диареей, но при этом у него отсутствовала температура.

Также медики выяснили, что первыми симптомами нового коронавируса могут также являться и другие проблемы с пищеварительной системой. По их данным, у инфицированных еще может болеть голова, быть тошнота и присутствовать общая слабость.

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