Врачи ЦПК: увлечение гаджетами сильно снижает шансы стать космонавтом

По данным Центра подготовки космонавтов (ЦПК), основным препятствием для претендентов при последнем открытом наборе в отряд космонавтов «Роскосмоса» в 2018 году стали болезни органов зрения, передает РИА «Новости».

Так, при открытом отборе в космонавты в 2018 году ведущее место по дисквалификации заняли болезни органов зрения, занимавшие при прошлом отборе в 2012 году лишь третье место. Второе место заняли терапевтические заболевания, а третье - ЛОР-заболевания.

Врачи ЦПК утверждают, что увеличение офтальмологической патологии вызвано возросшей нагрузкой на органы зрения молодого поколения из-за использования персональных компьютеров и гаджетов.