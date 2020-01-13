В Австралии пообещали полмиллиона за информацию о пропавшей 50 лет назад девочке
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Австралийские власти внезапно объявили награду за информацию по делу о пропаже ребенка 50-летней давности, пишет FoxNews.
Почти 700 тыс. австралийских долларов ($481 тыс.) предлагают власти Нового Южного Уэльса ровно через 50 лет после того, как Шерил Гриммер исчезла с пляжа Фей-Медоу недалеко от города Вуллонгонг в 1970 году.
Шерил, которой в то время было три года, была на пляже со своей матерью и тремя братьями. Девочка пропала из душевой, свидетели тогда заявили, что видели неизвестного мужчину, несущего Шерил на парковку.
С тех пор никакой информации по ее делу не появлялось.
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