Названы помогающие сбросить вес продукты

Для того, чтобы сбросить лишний вес человеку необходимо добавить в рацион некоторые продукты. Их перечислила врач-диетолог Ирина Торопыгина, передает портал E1.ru.

Во-первых, чтобы похудеть необходимо есть свежий ананас. Однако некоторым с этим фруктом нужно быть осторожными. Особенно тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови и склонностями к кровотечениям.

Во-вторых, снизить вес и укрепить иммунитет помогут грейпфруты. Как отметила диетолог, есть грейпфрут нужно с пленкой, так как она ускоряет метаболизм.

В-третьих, лишние килограммы уйдут, если употреблять в пищу имбирь, который влияет на пищеварение и помогает быстрее расщепить пищу. Однако есть его нужно с солью после приема пищи.

Также помогут сбросить вес корица, кисломолочные продукты до 2,5% жирности, зеленый чай и малина.

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