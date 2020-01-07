На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС для ремонта

Первый энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Уточняется, что ремонт рассчитан на 45 календарных дней. За это время на энергоблоке проведут ряд регламентных и сверхрегламентных работ на основном оборудовании.

В «Энергоатоме» отметили, что радиационное фон на станции и прилегающей к ней территории находится в пределах действующих норм.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока