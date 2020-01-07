На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС для ремонта
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Первый энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
Уточняется, что ремонт рассчитан на 45 календарных дней. За это время на энергоблоке проведут ряд регламентных и сверхрегламентных работ на основном оборудовании.
В «Энергоатоме» отметили, что радиационное фон на станции и прилегающей к ней территории находится в пределах действующих норм.
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