Рассекречены данные о выдвижении Солженицына на Нобелевскую премию в 1969 году

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Писатель Александр Солженицын раздает автографы на открытии памятника Сергею Есенину, 1995 год Писатель Александр Солженицын раздает автографы на открытии памятника Сергею Есенину, 1995 год
Писатель Александр Солженицын раздает автографы на открытии памятника Сергею Есенину, 1995 год
РИА «Новости»

Кандидатуру русского писателя и драматурга Александра Солженицына впервые выдвинули на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные Шведской академией архивы.

Стоит отметить, что список, в котором было указано имя Солженицына, был закрыт для общества в течение 50 лет.

Согласно обнародованным данным, кандидатура русского писателя была предложена несколькими профессорами Калифорнийского университета в Беркли: Яковом Малкиелем и Дензелем Карром. В письме Малкиеля указывалось, что Солженицыну необходимо вручить Нобелевскую премию за все его творчество.

«После смерти Бориса Пастернака Солженицын стал великой фигурой в современной славянской литературе. Настоящий мастер русской прозы», — говорится в письме.

Также американский профессор подчеркнул умение Солженицына метафорично писать, совмещать современность с вековыми традициями.

В ответ на это письмо Нобелевский комитет написал, что разделяет высокую оценку русского автора. Однако члены считают, что вручение премии Солженицына могло бы навредить ему, как Пастернаку*. В следующем предложении письма-ответа следовал отказ о выдаче премии.

Через год в 1970 году писатель все же был награжден Нобелевской премией «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

*В 1958 году Пастернаку вручили Нобелевскую премию, но он был вынужден отказаться от нее из-за травли в Советском Союзе.