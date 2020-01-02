Рассекречены данные о выдвижении Солженицына на Нобелевскую премию в 1969 году

Кандидатуру русского писателя и драматурга Александра Солженицына впервые выдвинули на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные Шведской академией архивы.

Стоит отметить, что список, в котором было указано имя Солженицына, был закрыт для общества в течение 50 лет.

Согласно обнародованным данным, кандидатура русского писателя была предложена несколькими профессорами Калифорнийского университета в Беркли: Яковом Малкиелем и Дензелем Карром. В письме Малкиеля указывалось, что Солженицыну необходимо вручить Нобелевскую премию за все его творчество.

«После смерти Бориса Пастернака Солженицын стал великой фигурой в современной славянской литературе. Настоящий мастер русской прозы», — говорится в письме.

Также американский профессор подчеркнул умение Солженицына метафорично писать, совмещать современность с вековыми традициями.

В ответ на это письмо Нобелевский комитет написал, что разделяет высокую оценку русского автора. Однако члены считают, что вручение премии Солженицына могло бы навредить ему, как Пастернаку*. В следующем предложении письма-ответа следовал отказ о выдаче премии.

Через год в 1970 году писатель все же был награжден Нобелевской премией «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

*В 1958 году Пастернаку вручили Нобелевскую премию, но он был вынужден отказаться от нее из-за травли в Советском Союзе.