Рогозин назвал восхищавшихся Маском «Свидетелями Илоновыми»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает заслуги главы SpaceX Илона Маска преувеличенными, передает РИА «Новости»
По его словам, что российская космонавтика показывает результаты, которые не хуже, а в некоторых вещах даже лучше.
Он назвал тех, кто восхищается заслугами Маска сектой «Свидетели Илоновы», а их восторг — ребячим.
Однако Рогозин добавил, что относится к этим заслугам уважительно.
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