Рогозин назвал восхищавшихся Маском «Свидетелями Илоновыми»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает заслуги главы SpaceX Илона Маска преувеличенными, передает РИА «Новости»

По его словам, что российская космонавтика показывает результаты, которые не хуже, а в некоторых вещах даже лучше.

Он назвал тех, кто восхищается заслугами Маска сектой «Свидетели Илоновы», а их восторг — ребячим.

Однако Рогозин добавил, что относится к этим заслугам уважительно.

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