Роскосмос запланировал выполнить около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос намерен осуществить порядка 50 космических пусков в 2020 году. Об этом сообщает YouTube-канал ведомства.

Как известно, в 2019 году было выполнено только 25 космических пусков.

«На следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сказал ведущий Василий Кучушев во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».

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