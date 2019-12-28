Роскосмос запланировал выполнить около 50 космических пусков в 2020 году
close
Роскосмос намерен осуществить порядка 50 космических пусков в 2020 году. Об этом сообщает YouTube-канал ведомства.
Как известно, в 2019 году было выполнено только 25 космических пусков.
«На следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сказал ведущий Василий Кучушев во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Стояние на месте»: чем гордится Роскосмос
— Роскосмос: Россия впервые за 16 лет завершила год без космических катастроф