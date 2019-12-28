Самый быстрый рост уровня воды в Европе зафиксирован в Балтийском море

Самый стремительный рост уровня воды в Европе зарегистрирован в последние годы в Балтийском море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в конце столетия уровень воды на латвийском побережье может стать на полметра выше, чем в настоящее время.

Данные со спутников свидетельствуют, что абсолютный уровень воды в Балтийском море поднимается на 3-5 мм в год, в то время как в остальных морях и океане в Европе — на 1-4 мм в год. При этом, один из самых высоких показателей в Европе — в странах Балтии, где относительный уровень моря растет в среднем на 4 мм в год.

Кроме того, в Финляндии и Швеции продолжается поднятие суши после окончания последнего ледникового периода, причем оно идет быстрее, чем повышается уровень моря. Поэтому относительный уровень воды на побережье Финляндии, местами — Швеции и Норвегии наоборот понижается.