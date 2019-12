Американские ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

Американские ученые опубликовали обзор исследований, которые посвящены влиянию на здоровье человека прерывистого голодания. Об этом пишет журнал The New England Journal of Medicine.

Суть прерывистого голодания заключается в том, чтобы частично ограничивать промежуток приема пищи. Это может быть временное ограничение, когда можно есть ежедневно только в течение нескольких часов, а можно создавать промежутки по дням, выделяя два разгрузочных в неделю.

Проведенные исследования показали, что чередуя периоды потребления пищи и голодание, можно улучшать клеточное здоровье, поскольку во время дефицита калорий клетки начинают расходовать внутренние жиры, перерабатывая их в энергию. Нормальная работа «метаболического переключателя» улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление.

Более того, ученые считают, что такой режим питания является естественным. Они объясняют это тем, что у предков человека часто возникал дефицит пищи, в связи с чем внутренние процессы в организме настроены именно на такой режим.

Отмечается, что обзором занимались нейробиологи из Университета Джонса Хопкинса и из Национального института старения США в рамках Программы внутренних исследований Национального института здравоохранения Марк Маттсон и Рафаэль де Кабо.

