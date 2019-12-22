В Белграде требуют переименования одной из улиц в Сталинградскую

Активисты Новой коммунистической партии Югославии (НКПЮ) потребовали переименования одной из старейших улиц Белграда Македонской – в Сталинградскую, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Свою позицию коммунисты выразили на акции в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина. Члены НКПЮ собрались на Македонской улице с портретами советского вождя и затем прикрепили на фасады зданий заранее приготовленные таблички с надписью «Улица Сталинградская».

Македонская улица имеет длину 370 м и пролегает от площади Республики до площади Политики в самом центре столицы Сербии. До 1952 года она уже носила название Сталинградская – в честь одной из главных битв Второй мировой войны. Однако была переименована из-за разрыва отношений между Югославией и СССР по причине личной ссоры руководителей стран Иосипа Броз Тито и Сталина.