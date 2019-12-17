Пуск «Союза» с европейскими спутниками отложен из-за проблем с разгонным блоком

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщил директор по науке европейского космического агентства Гюнтер Хазингер на своей странице в Twitter.

Старт «Союза» был отменен из-за ошибки в программном обеспечении «Фрегата», заявил Хазингер.

Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на сутки, новая попытка будет предпринята в среду, 18 декабря.

«Союз» должен доставить в космос европейский космический телескоп CHEOPS, европейский аппарат OPS-SAT, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1.

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