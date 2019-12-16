В 2020 году запланированы десятки пусков ракеты «Союз»

Корпорация «Роскосмос» планирует запустить в 2020 году несколько десятков пусков ракет «Союз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство компании.

Как рассказали в корпорации, на данный момент руководство планирует запуск около 20 ракет «Союз».

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже говорил, что в этом году были запланированы пуски 45 ракет. Однако по данным сайта госкорпорации, в России в 2019 году было произведено всего 22 пуска.

Шесть дней назад с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

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