Четыре новых острова нашли в Красном море

Четыре ранее неизвестных участка суши были обнаружены экипажем гидрографического судна «Донузлав» Черноморского флота в Красном море. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа России.

Во время экспедиции, длившейся 99 дней, корабль обследовал акваторию Черного, Средиземного и Красного моря. Результатом похода стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации.

Новые данные направлены в центральное картографическое производство Военно-морского флота России, они будут использованы для корректировки навигационных карт.

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